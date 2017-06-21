中新網6月21日電 據美國《世界日報》報導，紐約布魯克林第8大道近日出現一對鴛鴦大盜，專門針對8大道周邊華裔商家犯案，僅僅一個月時間連續潛入五家商鋪。

根據轄區72分局消息，這對鴛鴦大盜近期專門在7大道至8大道交51街至59街犯案，自5月3日起，兩人潛入59街770號一家餐館盜走冰箱后，陸續針對8大道周邊的華裔商家實行盜竊，犯下至少五起案件，並且實行盜竊的商鋪以餐館為主，其中一家餐館損失超過5000美元。

警方表示，該鴛鴦大盜為西語裔或者非洲裔，犯案時間集中在凌晨1時至5時，每次犯案都是由女盜賊在外把風，男盜賊潛入室內實行盜竊。

72分局經過調查，成功獲得這對鴛鴦大盜的影像數據，兩人犯案期間，男竊賊通常身穿紅色運動鞋，女竊賊則攜帶一個旅行袋，梳丸子頭。警方呼籲有民眾發現兩人下落，立即與72分局警探Ioannis Kyrkos聯繫。