新加坡總理 向國民道歉北京新浪網 (2017-06-21 07:33)
據新華社電 新加坡總理李顯龍和弟弟妹妹圍繞父親、已故建國總理李光耀故居處置的家庭矛盾上周爆發，震動新加坡社會。19日晚，李顯龍就此事給民眾帶來困擾、造成國家聲譽受損道歉，並承諾他和內閣處理國家要務不受影響。
在總理公署當晚發佈的視頻講話中，李顯龍說：「上周我和弟弟妹妹圍繞李光耀故居處置的糾紛損害了新加坡的國家形象、影響了民眾對政府的信心。作為總理，我深感遺憾。我向國人道歉。」
李顯龍說，他曾儘力在家庭層面化解矛盾，避免家庭矛盾公開化。只是，無論是建議象徵性收取1新元、把自己名下的李光耀故居所有權轉讓給妹妹李瑋玲，還是把這處房產按合理市價賣給弟弟李顯揚、並把所得用於慈善，都無法平息他們的不滿。
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