2016年3月16日，在平壤，美大學生奧托·瓦姆比爾（中）在庭審結束后離開法庭。 新華社發

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從朝鮮獲釋的美國大學生奧托·瓦姆比爾的家人19日說，瓦姆比爾返回家鄉不到一周后，已於當天下午14時20分（日期:20日2時20分）死亡。不過，其家人目前尚未對外公佈瓦姆比爾的死因。

曾能自主呼吸

瓦姆比爾現年22歲，來自美國俄亥俄州辛辛那提市，是弗吉尼亞大學學生。他2015年12月隨旅行團赴朝旅遊。按照瓦姆比爾在法庭上的供詞，2016年1月1日凌晨，他在入住的平壤羊角島飯店，將懸挂在牆上的朝鮮宣傳標語牌拆下並企圖裝入行李箱帶回美國。次日，他在平壤機場被逮捕。

去年3月16日，朝鮮最高法院以陰謀顛覆國家罪判處瓦姆比爾勞動教養15年。

美國國務卿雷克斯·蒂勒森本月13日發表聲明，宣布瓦姆比爾獲釋。《華盛頓郵報》等媒體援引白宮和美國國務院官員的話報導，瓦姆比爾獲釋是朝美秘密談判的結果。

獲釋時，瓦姆比爾處於昏迷狀態，返回美國后被送往辛辛那提大學醫療中心接受治療。根據他家人的說法，瓦姆比爾被判刑后不久就陷入昏迷。

瓦姆比爾的醫療團隊曾於15日發表聲明說，他身體狀況穩定，能自主呼吸。不過，他對外界刺激無反應，沒有理解語言的跡象，對於指令和周圍環境也沒有反應和意識。

根據醫療團隊的說法，瓦姆比爾出現腦組織損傷，但醫生尚不清楚造成這一情況的原因。醫生還對他的頭骨和身體其他部位進行了檢查，沒有發現瓦姆比爾被打過或骨折的跡象。

死因尚未公佈

瓦姆比爾的家人19日宣布，他已於當天下午在辛辛那提大學醫療中心去世。不過，他的家人尚未公佈其死亡原因。

根據朝鮮方面的說法，瓦姆比爾被判刑后不久，在服下一片安眠藥后出現肉毒桿菌中毒癥狀，陷入昏迷。不過，瓦姆比爾的家人並不相信這一說法。他的醫療團隊也表示，檢查中並未發現瓦姆比爾體內有過肉毒桿菌中毒的跡象。

瓦姆比爾的死訊傳出后，美國總統唐納德·特朗普表示哀悼。他說：「發生了許多不好的事，但至少我們把他帶回了家，帶到其父母身邊。」他同時指責朝鮮政府「殘忍」，誓言美國政府將防止類似事件再次發生。

美國國務卿蒂勒森則表示，朝鮮方面應為瓦姆比爾的「不當囚禁」負責。他同時要求朝鮮方面釋放其餘3名被關押的美國人。

根據美國國務院的說法，國務院朝鮮政策特別代表尹汝尚（英文姓名約瑟夫·尹）本月早些時候在朝鮮協商瓦姆比爾獲釋事宜期間，見到了上述3名美國人。張旌 新華社特稿