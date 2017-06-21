俄暫停執行在敘飛行安全備忘錄北京新浪網 (2017-06-21 07:33)
新華社莫斯科6月19日電 俄羅斯國防部19日發佈公告說，由於美國軍機擊落一架敘利亞軍機，俄羅斯當天開始暫停執行俄美兩國簽署的在敘利亞飛行安全備忘錄。
俄國防部說，美軍在「打擊恐怖主義」名義掩護下不止一次對敘政府軍實施攻擊，這粗暴地侵犯了敘利亞主權，違反了國際法。美軍在擊落敘軍機的相關行動前，未利用溝通渠道與俄方就預防空中事件進行聯繫，俄羅斯要求美方指揮機構徹查此次事件，並將結果通報俄方。
俄國防部表示，今後在俄駐敘部隊執行任務地區，美國主導的國際聯盟的所有軍機都是俄軍防空武器監控的目標。
俄新社援引俄聯邦委員會國防和安全委員會第一副主席克林采維奇的話報導說，俄羅斯不會盲目擊落敘利亞領空的飛行器，而將根據具體情況作出決定。不過，如果美軍戰機再作出侵略性行為，俄軍將堅決制止。
敘利亞軍方18日發表聲明說，敘軍方一架戰機當天在敘北部拉卡省被美國主導的打擊「伊斯蘭國」國際聯盟擊落。
2015年10月，俄美就在敘利亞飛行安全備忘錄達成一致，以保障在敘利亞空域飛行安全。今年4月，美軍導彈襲擊敘利亞沙伊拉特軍用機場后，俄羅斯曾暫停執行在敘飛行安全備忘錄，但幾個星期之後又恢復執行。
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