巴黎航展開幕 中國軍團亮相北京新浪網 (2017-06-21 07:33)
第52屆巴黎-布爾歇國際航空航天展覽會（巴黎航展）19日正式開幕。創始於1909年的巴黎航展是世界上規模最大和最負盛名的國際航空航天展會之一，本屆巴黎航展為期7天。
十余家中國航空航天企業攜最新成果和拳頭產品如約而至，中國第四代多用途隱身戰鬥機「鶻鷹」首次在巴黎航展進行模型展示。
圖為6月19日在法國巴黎近郊布爾歇拍攝的中國航空工業集團公司「翼龍II」無人機模型。 新華社發
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