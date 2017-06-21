19日，在法國巴黎，救援人員掩蓋香榭麗舍大街衝撞憲兵車輛事件肇事者屍體。 新華社發

法國首都巴黎香榭麗舍大街19日遇襲，一名男子駕車衝撞憲兵車輛，當場身亡。事後發現該男子車內不但裝有槍支彈藥、還有煤氣罐，所幸沒有引爆。

肇事者曾因極端傾向而被列入法國反恐部門的監控名單，目前尚無組織宣稱發動這起最新襲擊。

法國內政部發言人皮埃爾—亨利·布朗德說，19日下午，一名男子駕駛一輛白色雷諾梅甘娜轎車，在香榭麗舍大街上衝撞憲兵車輛。劇烈撞擊下，雷諾轎車立即著火。視頻顯示，這輛轎車拋錨街頭，冒出濃濃的橘紅色煙霧。

現年51歲的目擊者亞歷山大說：「人們四散驚逃。有人沖我大喊，快逃！」

警方消息人士告訴法新社記者，警方在轎車內查獲一把卡拉什尼科夫衝鋒槍、兩把手槍、不少彈藥以及一個煤氣罐。法國內政部長熱拉爾·科隆說：「這些武器和彈藥……原本有可能引爆這輛轎車。」

肇事者當場身亡。由於轎車沒有爆炸，所幸未造成其他傷亡。

眼下尚無組織宣稱發動這起襲擊，法國反恐部門已對此案展開調查。

自2015年遭受多起恐怖襲擊以來，法國一直處於全國緊急狀態，但類似襲擊事件仍時有發生。楊舒怡 新華社特稿