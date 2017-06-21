歐盟開出千億英鎊「分手費」北京新浪網 (2017-06-21 07:33)
英國和歐盟方面19日正式啟動「脫歐」談判。談判剛一開始，雙方就在「分手費」問題杠上了。歐盟談判代表提出，英國應為「脫歐」支付約1000億英鎊（約合8686億元人民幣）費用，但英國方面對這筆費用的法律依據表示質疑。
談判前互贈「登山禮」
英國首相特雷莎·梅今年3月底啟動《里斯本條約》第50條、正式開啟「脫歐」程序，英國將利用兩年時間完成「脫歐」談判。面對這場馬拉松式談判，英國方面派出「脫歐」事務大臣戴維·戴維斯帶隊，歐盟則推出首席談判代表、法國人米歇爾·巴尼耶。
談判開始前，戴維斯和巴尼耶共同會見記者。兩人展現友好姿態，還互相贈送了小禮物。由於兩人均愛好登山，這兩個小禮物與登山相關。
巴尼耶送給戴維斯來自自己家鄉法國薩瓦省的一款登山手杖，而戴維斯則送給對方一本登山經典書籍《投向安納布爾納峰的目光》。安納布爾納峰是世界第十大高峰，登頂死亡率極高。
雖然兩人面對媒體記者面露笑容，看似輕鬆，但「轉場」到談判桌后，立即展開激烈交鋒。
談判桌前激烈「對懟」
根據英國《每日電訊報》的說法，談判一開始，戴維斯就以「政治家的語調」表態，在開場白中稱英國仍然致力維持與歐盟的「夥伴」關係。
不過，隨著歐盟方面提出高達約1000億英鎊的「分手費」，並要求英國遵照歐盟擬定的談判時間表，雙方開始「對懟」，說話語調也不再平緩。
了解談判細節的英國消息人士透露，英國方面談判代表質問這筆「分手費」的法律依據。這名消息人士說：「我們要求歐盟方面說明他們認為的法律依據，而不是說一些基本等於『沒有法律依據』的話。我們提出了大量問題。」
雖然在「分手費」問題上分歧很大，但雙方一致同意在今後4個月每月舉行一次為期一周的面對面談判。下次談判時間定在7月17日，談判將使用英語和法語兩種語言。 張旌 新華社特稿
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