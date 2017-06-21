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據新華社香港6月20日電 20日下午，最高人民法院常務副院長沈德詠和香港特區政府律政司司長袁國強分別代表兩地在香港特區簽署《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行婚姻家庭民事案件判決的安排》（以下簡稱《婚姻家事安排》）。

《婚姻家事安排》共22條，對相互認可和執行的案件範圍、當事人申請的程序及救濟途徑、法院的審查程序及處理結果、不予認可和執行的情形等作出了全面、具體、明確的規定。安排吸收了兩地家事改革最新成果，大力弘揚預防家庭暴力、保護兒童利益等價值理念；創新表述技術，有效實現兩地法律制度的對接；尊重兩地制度特色與實踐發展，將兩地婚姻家事案件的最大公約數納入適用範圍。

近年來，兩地跨境婚姻每年新增2萬余宗，由此所產生的婚姻家庭糾紛也呈現增長趨勢。過去由於缺乏制度性安排，一地法院在兩地互涉婚姻家庭案件中就夫妻財產、子女撫養等問題作出的判決無法在另一地獲得認可和執行。

沈德詠表示，《婚姻家事安排》生效后，既能大大減少當事人重複訴訟之累，為兩地民眾帶來更多實實在在的福祉，也能進一步增進兩地司法互信，為兩地不斷拓展和深化司法交流與合作奠定更加堅實的基礎。

袁國強表示，《婚姻家事安排》能夠在跨境婚姻出現問題時為相關家庭成員，特別是未成年子女提供更確定的法律保障。《婚姻家事安排》的簽署是兩地司法協助的重要里程碑，也是香港基本法得到成功落實的最新例子。

袁國強說，下一步，兩地將研究簽署民商事判決相互認可和執行框架安排的可行性，以涵蓋更多不同類型的民商事判決；同時研究認可和執行跨境個人和企業破產判決等專項問題，進一步完善兩地仲裁裁決相互執行等安排，更全面優化兩地司法協助制度和配套措施。