菲印馬三國啟動聯合海上巡邏北京新浪網 (2017-06-21 07:33)
印度尼西亞、菲律賓和馬來西亞19日啟動蘇祿海聯合海上巡邏任務，以防止極端分子通過海路進入三國境內。
與此同時，三國為巡邏任務設立了旨在分享信息和情報的聯合指揮部。
近來，東南亞國家面臨的恐怖主義威脅日益加劇。除海上巡邏外，印度尼西亞16日向北部婆羅洲一處基地部署三架蘇霍伊戰機，以防止從菲律賓南部逃跑的極端分子「乘虛而入」。
按路透社的說法，印尼、馬來西亞和菲律賓19日在印尼與馬來西亞交界的北加里曼丹省首府打拉根附近海域舉行聯合海上巡邏啟動儀式。除三國國防部長以及三軍司令，汶萊和新加坡也派代表作為觀察員參加啟動儀式。
「海上巡邏旨在防止來自『伊斯蘭國』等組織的極端分子通過蘇祿海流竄。」馬來西亞國防部長希沙姆丁·海珊在啟動儀式后說。
菲律賓軍方16日警告，一些極端分子可能偽裝成難民，從陷入反恐激戰的菲律賓南部城市馬拉維經海路逃跑，流竄至他國，其中可能包括外籍武裝人員。
「我們要留心500至600名恐怖分子，其中約257名已被擊斃。但基於現有信息，其餘的恐怖分子正混進難民當中，」印尼武裝部隊司令加托·努爾曼蒂約說，「三方合作將利於信息交換，因為信息的及時傳達和準確性至關重要，我們可以由此採取預防措施，包括如何應付那些逃竄的恐怖分子。」劉曦 新華社特稿
關鍵字：
上一則：川普推文稱北京對北韓努力未奏效
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Hollister 短袖T 短袖．Hollister 男裝．Hollister 水藍．Hollister 女裝．HOLLISTER CO 短褲．HOLLISTER CO 短袖T恤．HOLLISTER CO 粉紅．HOLLISTER CO 背心．Hollister CO 連帽外套．hollister 丹寧．HOLLISTER CO 男短T．HOLLISTER CO 針織毛衣．HOLLISTER 螢光綠 刺繡．Hollister．Hollister 腰帶．HOLLISTER Co.．Hollister POLO 衫．hollister 牛仔．HOLLISTER 長袖上衣 xl．HOLLISTER CO 針織衫．Hollister 外套．HOLLISTER CO 皮帶．HOLLISTER CO 素面．Hollister 長袖 襯衫．Hollister 長褲．Hollister 外套 防風．Hollister CO．Hollister 短T．Hollister 褲子．HOLLISTER CO 外套
人夫三更半夜溜出門 妻想抓姦驚見「稻草人」【Kairos 風向新聞】
NASA準備探訪天王星和海王星 正開展預研工作【北京新浪網】
英國內憂外患 脫歐談判先輸一著【台灣醒報】
卡式台胞證年底上路 兩岸統一編碼【KNOWING新聞】
比利時恐攻 嫌犯被擊斃【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》