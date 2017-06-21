印度尼西亞、菲律賓和馬來西亞19日啟動蘇祿海聯合海上巡邏任務，以防止極端分子通過海路進入三國境內。

與此同時，三國為巡邏任務設立了旨在分享信息和情報的聯合指揮部。

近來，東南亞國家面臨的恐怖主義威脅日益加劇。除海上巡邏外，印度尼西亞16日向北部婆羅洲一處基地部署三架蘇霍伊戰機，以防止從菲律賓南部逃跑的極端分子「乘虛而入」。

按路透社的說法，印尼、馬來西亞和菲律賓19日在印尼與馬來西亞交界的北加里曼丹省首府打拉根附近海域舉行聯合海上巡邏啟動儀式。除三國國防部長以及三軍司令，汶萊和新加坡也派代表作為觀察員參加啟動儀式。

「海上巡邏旨在防止來自『伊斯蘭國』等組織的極端分子通過蘇祿海流竄。」馬來西亞國防部長希沙姆丁·海珊在啟動儀式后說。

菲律賓軍方16日警告，一些極端分子可能偽裝成難民，從陷入反恐激戰的菲律賓南部城市馬拉維經海路逃跑，流竄至他國，其中可能包括外籍武裝人員。

「我們要留心500至600名恐怖分子，其中約257名已被擊斃。但基於現有信息，其餘的恐怖分子正混進難民當中，」印尼武裝部隊司令加托·努爾曼蒂約說，「三方合作將利於信息交換，因為信息的及時傳達和準確性至關重要，我們可以由此採取預防措施，包括如何應付那些逃竄的恐怖分子。」劉曦 新華社特稿