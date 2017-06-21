據新華社電？印度一名懷孕30周的婦女18日乘坐航班時喜得貴子。令這家人更高興的是，航空公司隨後決定給予這名新生兒終身免費乘機的待遇。

印度媒體19日報導，這名孕婦18日乘坐印度捷特航空公司航班從沙烏地阿拉伯達曼市飛往印度戈奇市。飛行途中，她突然腹痛難忍、面臨早產，機組人員一面緊急組織學醫的乘客幫助她生產，一面決定將航班改道飛往印度孟買市降落。但還沒等飛機降落，一名男嬰呱呱墜地。

捷特航空公司隨後在一份聲明中說，這是該公司在其航班飛行途中接生的第一名嬰兒，這名「新乘客」可終身免費乘坐該公司航班。飛機降落後，這對母子被救護車緊急送往醫院，目前情況良好。

根據印度航空政策，孕婦在懷孕36周前只要持有醫院證明仍可以乘坐飛機。

（胡曉明）