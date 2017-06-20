陌生人闖自家後院 屋主「防衛過當」遭判拘役NOWnews今日新聞 (2017-06-20 00:29)
家住台北市北投區的70歲吳姓男子，2016年6月間發現一名陌生的張姓男子闖入自家後院，吳男上前質問，兩人發生拉扯，過程中吳男將張男打傷，遭控涉犯傷害罪，雖吳男律師主張他是正當防衛，但士林地方法院認為，張男傷勢不輕，吳男防衛過當，依傷害罪判處吳男拘役25天，得易科罰金2萬5000元，可上訴。
判決指出，2016年6月某日下午，吳男發現張男闖進住處後院的水泥平台，隨即上前阻止並質問張男，雙方因此發生拉扯，過程中吳男將張男的臉部毆傷，兩側顴骨都有紅腫，事後吳男遭控涉犯傷害罪。
吳男出庭時否認打人，稱看到張男闖進後院當下自己太緊張，雙方可能有發生拉扯，但沒有互毆；辯護律師則表示，雙方會起衝突是因張男侵入住宅在先，當下情況緊張，吳男來不及多想便出手防禦，且張男傷勢只有顴骨紅腫，認為吳男應屬正當防衛。
合議庭指出，後院雖然也屬吳男住宅的一部份，但僅以圍牆、鐵門與外界相隔，外人都能輕易地見到裡面的情形，隱私程度不能與住宅內部相提並論；此外，居住安寧受到《刑法》保障的密度也不如身體，加上張男傷勢不輕，因而認定吳男防衛過當，減刑後仍依傷害罪判處拘役25日，可上訴。
關鍵字：
上一則：老翁失智迷路他鄉 警及時尋回
下一則：影／火鍋店大火 食客驚逃
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
提神醒腦多聰動 認識失智症及巴金森氏症【NOWnews今日新聞】
永豐金董事長遭收押 銀行提領正常【中央社】
神經外科泰斗 前衛生署長施純仁病逝【台灣醒報】
誇張！警專錄取榜單提前外洩 家長批：試題是否也外洩？【NOWnews今日新聞】
遠雄建案十三樓變廿七樓 竹市兩公務員不起訴【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》