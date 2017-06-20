家住台北市北投區的70歲吳姓男子，2016年6月間發現一名陌生的張姓男子闖入自家後院，吳男上前質問，兩人發生拉扯，過程中吳男將張男打傷，遭控涉犯傷害罪，雖吳男律師主張他是正當防衛，但士林地方法院認為，張男傷勢不輕，吳男防衛過當，依傷害罪判處吳男拘役25天，得易科罰金2萬5000元，可上訴。

判決指出，2016年6月某日下午，吳男發現張男闖進住處後院的水泥平台，隨即上前阻止並質問張男，雙方因此發生拉扯，過程中吳男將張男的臉部毆傷，兩側顴骨都有紅腫，事後吳男遭控涉犯傷害罪。

吳男出庭時否認打人，稱看到張男闖進後院當下自己太緊張，雙方可能有發生拉扯，但沒有互毆；辯護律師則表示，雙方會起衝突是因張男侵入住宅在先，當下情況緊張，吳男來不及多想便出手防禦，且張男傷勢只有顴骨紅腫，認為吳男應屬正當防衛。

合議庭指出，後院雖然也屬吳男住宅的一部份，但僅以圍牆、鐵門與外界相隔，外人都能輕易地見到裡面的情形，隱私程度不能與住宅內部相提並論；此外，居住安寧受到《刑法》保障的密度也不如身體，加上張男傷勢不輕，因而認定吳男防衛過當，減刑後仍依傷害罪判處拘役25日，可上訴。