影／火鍋店大火 食客驚逃NOWnews今日新聞 (2017-06-20 00:36)
19日晚間9時39分，位於高雄市鳳山區建國路三段一家石頭火鍋餐廳突發生大火，轄區消防人員出動大批人車拉水線搶救，於晚間10時控制火勢。
10時10分左右撲滅火勢，經警方初勘現場無人傷亡，而當現場消防人員進行排煙時，火勢突然再冒出，大火將整家店吞噬燒毀，消防隊再次出水緊急滅火。
轄區警方說，今天該石頭火鍋店有營業，火警發生時店內客人並不多，員工發現疑似廚房抽油煙機起火，立即疏散客人，員工也都逃出了，無人受困受傷，起火原因進一步調查中。
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