車禍現場。〔圖／記者吳晉輝翻攝2017.06.19〕

嘉義基督教醫院『急診災難醫學科主任徐基峯及住院醫師呂美慧』於(19)日上午前往嘉義市政府消防局第二大隊第二分隊實施救護醫療指導之際，值班台接獲民眾報案指稱，距離第二分隊前約200尺處發生與腳踏車車禍，立即趕往第一現場救援，讓民眾獲得最好的照護。

上午8時左右，嘉義基督教醫院急診災難醫學科主任徐基峯及住院醫師呂美慧例行至第二消防分隊實施救護醫療指導，突然門口傳來大聲呼喊「車禍」，隊上救護、備勤人員以及徐主任、呂醫師立即放下手邊工作，拿著救護器材直奔距離200公尺前現場，輛遊覽車與腳踏車發生車禍，男性傷者(約20幾歲)倒臥在地，第一時間救護指導醫師立即協助評估患者傷勢及救援，讓急診室延伸到了最前線，傷者意識昏迷對痛有反應，耳朵處有撕裂傷，頭部並有腫脹情形，救護員立即給予止血包紮、上頸圈、長背板等處置，送往醫院救治，車禍發生原因正由警方調查中。

市府消防局表示，目前第一線執勤救護人員皆具有中級、高級救護技術員資格，並受過專業救護技術訓練，除在消防專業救護訓練外，更希由醫療指導醫師的指導下，精進救護技術，建立消防局與醫院間絕佳的合作默契及觀念，而急診室醫師現身比急診室更前線之事故現場，除能指導救護人員外，更讓嘉義市民能夠獲得更好的救護品質服務。