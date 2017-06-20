警辦機車竊案 嫌因神似「龜仙人」被逮NOWnews今日新聞 (2017-06-20 00:40)
台中市警局4月接獲一起機車竊案，警方調閱監視器畫面後發現，偷車賊竟神似知名漫畫七龍珠中的「龜仙人」，嫌犯有著「龜仙人」微垂的眉毛，灰白的鬍子，又禿頭。雖然漫畫中的龜爺爺是名好色的老頭，但仍是位正派人物，而這位神似「龜先人」的男子卻做出非法的行為。由於特徵過於明顯，警方不費吹灰之力就將男子逮捕，讓男子逮個措手不及，訊後依竊盜罪將假「龜仙人」移送台中地檢署偵辦。
警方表示，這名黃姓偷車賊因長相與漫畫人物神似，使得警方對竊賊印象深刻，近日在巡邏時，發現一名神似「龜仙人」的男子，立刻認出就是當時在監視器畫面中看到的偷車賊，立即上前攔阻，黃男似乎不知道自己長得這麼「特別」，被警方抓個措手不及，訊後警方將黃男子依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。
關鍵字：
上一則：老翁失智迷路他鄉 警及時尋回
下一則：老翁失智迷路他鄉 警及時尋回
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
提神醒腦多聰動 認識失智症及巴金森氏症【NOWnews今日新聞】
永豐金董事長遭收押 銀行提領正常【中央社】
神經外科泰斗 前衛生署長施純仁病逝【台灣醒報】
誇張！警專錄取榜單提前外洩 家長批：試題是否也外洩？【NOWnews今日新聞】
遠雄建案十三樓變廿七樓 竹市兩公務員不起訴【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》