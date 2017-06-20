台中市警局4月接獲一起機車竊案，警方調閱監視器畫面後發現，偷車賊竟神似知名漫畫七龍珠中的「龜仙人」，嫌犯有著「龜仙人」微垂的眉毛，灰白的鬍子，又禿頭。雖然漫畫中的龜爺爺是名好色的老頭，但仍是位正派人物，而這位神似「龜先人」的男子卻做出非法的行為。由於特徵過於明顯，警方不費吹灰之力就將男子逮捕，讓男子逮個措手不及，訊後依竊盜罪將假「龜仙人」移送台中地檢署偵辦。

警方表示，這名黃姓偷車賊因長相與漫畫人物神似，使得警方對竊賊印象深刻，近日在巡邏時，發現一名神似「龜仙人」的男子，立刻認出就是當時在監視器畫面中看到的偷車賊，立即上前攔阻，黃男似乎不知道自己長得這麼「特別」，被警方抓個措手不及，訊後警方將黃男子依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。