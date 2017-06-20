一名與長子住在台南的高姓老翁，有一日想見見住在中部的二兒子，由於老翁患有輕微失智，長子特地撥時間帶老人家到弟弟台中住處，老翁見到二兒子便開心的暫居在他家中。不料隔日早晨，家人卻發現老翁消失，警方獲報後便幫忙家屬找尋老翁下落。

清水派出所表示，接獲高家人報案說老翁走失，便派警員至高家人住處附近分頭找尋，深怕入夜老翁會有危險。當日傍晚，有民眾通報警方，告知靜宜大學附近有一名老人徘徊，貌似找不到回家的路，警方獲報後立即前往處理，並將老翁帶回派出所。

警方調查後，發現老翁有一本殘障手冊，才確認老翁就是早上通報走失的高姓老翁，立即通知家屬前來帶回，二兒子也順利的將父親帶回家。