▲同事間以按摩為由碰觸到對方的敏感部位，讓對方不舒服，恐涉及性騷擾；圖為示意圖，非本次事件。（圖／新北市政府勞工局提供，2017.06.19）

新北市政府勞工局今（19）日公布今年第3波違反性別工作平等法的名單，本次違法事業單位有品安診所、剛谷科技股份有限公司、冠雨有限公司及互動國際數位股份有限公司等4家，名單已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

勞工局說，公布的違法案例中，勞工在職場上遭遇的性騷擾態樣，皆屬同事間以按摩為由碰觸到對方的敏感部位，受害勞工向雇主反映，雇主若未採取立即有效的糾正及補救措施，就會被認定違反性工法規定；提醒雇主應透過教育訓練的方式，教育員工應在工作時應避免肢體上的接觸，以防止職場性騷擾行為的發生。

勞工局表示，互動國際數位股份有限公司因僱用勞工達30人以上，未依性工法第13條第1項規定訂定性騷擾防治的措施、申訴及懲戒辦法，遭處10萬元罰鍰；品安診所知悉員工遭性騷擾後，未以審慎態度啟動後續調查程序，且未採取防止性騷擾再次發生的相關措施，違反性工法第13條第2項規定，遭處10萬元罰鍰。

冠雨有限公司雖訂有性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，卻未於工作場所公開揭示，並於知悉員工遭性騷擾後，亦未依所訂辦法啟動後續調查程序，仍使員工處於具冒犯性的工作環境，分別遭處10萬元罰鍰；剛谷科技股份有限公司因未使育嬰留職停薪的員工復職，違反性工法第21條第1項規定，遭處2萬元罰鍰。

依性工法第13條規定，事業單位僱用勞工達30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示；此外，不論僱用勞工人數是否達30人以上，雇主在知悉職場發生性騷擾情事後，應採取立即有效的糾正及補救措施，以防治性騷擾行為再次發生。

另依性工法第17條規定，勞工於育嬰留職停薪期滿申請復職時，雇主除有歇業、解散、轉讓、虧損、業務緊縮或不可抗力暫停工作達1個月以上等法定事由，並經主管機關同意者外，否則不得拒絕；勞工局未來將持續加強法令宣導，增進雇主對於法令的認識，同時強化勞工朋友的權利意識，建構友善安全的工作環境。