全台唯一白咖哩麵在花蓮 獨門叉燒吃了絕對黯然銷魂NOWnews今日新聞 (2017-06-19 22:20)
到花蓮總是有令人驚喜的新發現，在當地人的介紹之下，來到這家位於市區仁愛街上的「小檳城」，馬上就被外牆上的塗鴉吸引目光，空氣中飄著陣陣椰奶與叻沙香氣，讓腳步不自覺得往店裡頭踏進去，不大的店內空間，卻是馬來西亞華僑的老闆，以及台灣人老闆娘一點一滴打造出來的成果。
開業約一年多的小檳城菜單十分簡單，主要就是白咖哩、叻沙、撈麵三種口味，再加上不同配料的組合。道地的南洋風味來自於出生馬來西亞廚藝世家的老闆，因為老闆娘吃不習慣重油又重鹹的東南亞口味，為此老闆特地將食譜重新改良，做出更適合台灣人的口味，也因為老闆娘說「這可以賣」，讓這些愛妻料理成為在台灣開店的契機。
「這是全台灣唯一新鮮現做的白咖哩！」老闆娘驕傲的表示，店裡面最特別的料理就是這碗「檳城白咖哩麵」，配上老闆獨門配方的咖哩醬，拌在一起吃立刻讓味道升級。喝下一口湯，先品嚐到濃郁的椰奶香氣，還有有咖哩特殊的香料味，微微的辣也繼續刺激著食物，層次感相當分明，使用有機雞蛋的特製麵條吸飽湯汁，吃下去就有大大的滿足。
另外也不能錯過老闆特製的叉燒，跟一般常見到港式口味不同，小檳城的叉燒瘦肉比例較多，味道也較為甜一些，吃起來相當軟嫩可口，無論是單點，或是泡進白咖哩中一起吃，絕對是店裡必嚐的招牌美食。
小檳城特色南洋麵食
價格：100至130元
地址：花蓮市仁愛街94號之1
電話：03-8361686
固定每周二公休
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