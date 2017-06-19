鋒面遠離 澎湖花火綻放更亮麗（2）中央社 (2017-06-19 21:50)
持續多日的滯留鋒面與西流氣流趨緩，風雨停歇，澎湖花火節19日晚間「遠航之夜」如期登場，除了美麗花火，還有遠航空姐賣力熱舞演出，現場爆滿的萬名遊客high到最高點。中央社 106年6月19日
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