港龍杭州機場誤放逃生梯 班機延誤中央社 (2017-06-19 21:14)
（中央社台北19日電）陸媒報導，港龍航空今天上午從杭州飛往香港的班機發生誤放逃生梯烏龍，導致航班延誤1個多小時。初步了解可能是工作人員在檢修時不小心誤操作。
錢江晚報引述認證微博「航空事」消息指出，一架港龍航空公司的客機放出逃生梯，地點在中國大陸浙江杭州蕭山國際機場。
錢江晚報查證確有此事，並指航班因此延誤1個多小時才起飛。初步了解，是工作人員在檢修時不小心誤操作。
報導引述剛好在這個航班上的乘客小陳說，航班起飛前突然接到通知說，航班逃生梯出了點問題。「我的位子剛好在應急救生滑梯（逃生梯）邊上，包括我在內這一排的乘客都被要求更換航班」。
小陳說，接受航班更換的旅客，港龍航空公司提供人民幣400元賠償。不接受安排而選擇改飛深圳的乘客，就拿不到賠償，但港龍會安排深圳轉香港的巴士。1060619
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