地方中心／台東報導

台東縣池上鄉公所訂於2017年7月1日上午10:00舉行「2017年悠活池上米鄉大坡池節-竹筏採蓮體驗趣系列活動」開幕。當天活動包括：乘風竹筏潑水秀、凌波仙子採蓮花、生剝蓮子沙西米及池畔蓮花風味餐，是親子遊台東必備的行程。

池上採蓮節自7月1日至8月31日暑假期間蓮花盛開的時候舉行，遊客可在大坡池畔現場購票體驗，為推廣大坡池採蓮節名聲，在活動期間的竹筏體驗券由原本的每人200元打對折變成100元，暑假期間不但不漲價還逆向操作降半價，刺激蒞臨台東的遊客必到大坡池玩水、採蓮花，開拓繼伯朗大道後池上的新興熱門景點。

今年池上大坡池不但保有傳統可遮陽的造型竹筏，在元丞運動公司承租大坡池水域下，也引進了獨木舟、風浪板及龍舟等水上載具可供選擇，讓民眾增進對池上鄉的文化認識、觀賞池上鄉美景與擁有美好回憶。

池上鄉長張堯城表示池上鄉除了池上米聞名外，擁有台灣最大的內陸斷層湖-國家級濕地大坡池，盛夏時蓮花綻放增添大坡池美景，但近年來池內蓮花蔓延面積擴大，限縮其他動植物的生存與發展空間，為將生態危機轉為觀光轉機，本鄉計畫舉辦採蓮節，延續大坡池傳統乘竹筏採蓮花活動，讓民眾能在漪漣池畔欣賞蓮花美景，乘坐竹筏悠遊池中採蓮、賞蓮，品嚐蓮子等竹筏遊湖體驗趣，盼能將困擾公所的蓮花蔓延問題，變成池上的另一個觀光產業。