（中央社台北19日電）中國大陸國家旅遊局數據中心和中國電信聯合實驗室製作的「國家旅遊大數據」顯示，2017年1至5月份中國大陸接待遊客高達19.55億人次。



中新社報導，今天公布的國家旅遊大數據指出，2017年旅遊旺季在4月至5月，因為有清明、五一、端午假期。超過80%的遊客是在25至45歲之間，這是當下中國大陸消費、出遊較多的年齡層。



在出遊距離方面，78%的遊客在50公里以下，94%的遊客在120公里以下。在出遊時間方面，超過80%在24小時以下。



中國電信雲計算分公司大數據產品總監王峰指出，隨著社會經濟的發展，居民的機動車擁有量越來越大，自駕遊成為中國大陸民眾熱衷的旅遊型態。



他指出，大數據成果顯示，5月份，跨市自駕遊占整體出遊比例為33%，平均距離達147公里；全大陸平均出遊時長為41小時，平均隔夜遊比例66.6%。總體來看，北京、上海120公里以上的自駕遊比例較高。1060619