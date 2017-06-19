（中央社記者陳葦庭台北19日電）人人都愛出國，但是去哪裡大家都不同，旅遊平台Agoda公布12星座偏愛的目的地，雙子座最愛的國家是杜拜，牡羊座喜歡熱情如火的馬德里。



十二星座象徵著每個人的個性和天賦，在旅行中不同星座的人也有各自偏愛的目的地，旅遊平台Agoda整理出星座旅行密碼，分析12星座最適合的旅遊國度。



Agoda分析，熱情如火的牡羊座是長不大的孩子，純潔率真，又熱情似火，建議選擇充滿活力的西班牙馬德里；保守的金牛座注重實際，不愛變動，堅信錢要花在刀口上，因此上海舟山群島是非常經濟實惠的選擇。



雙子座擁有雙重人格，一個開朗活潑、一個固執己見內心還老是上演小劇場，常常讓人感覺捉摸不透，揉合現代奢華和傳統的中東杜拜是最適合的目的地；以顧家著名的巨蟹座，留在台北和家人一起探索也很精采。



霸氣的獅子座能給他人散播快樂能量，將征服和冒險當作畢生志業，最適合撒哈拉沙漠，征服荒漠，沙丘、湖盆、鹽沼和草灘；有潔癖的處女座適合日本京都，無論是紅色鳥居，還是寺廟都流露出厚重的歷史氣息。



天秤座追求和諧，印度洋上的珍珠斯里蘭卡正好符合這項特點，坐上附近開往茶山的綠皮火車和黝黑肌膚的孩子聊聊天，抑或把頭探出窗外看看壯闊的大海，都讓人感覺心情舒暢。



最適合神秘的天蠍座的目的地是法國巴黎，在花都感受浪漫氣息，夜晚可以來杯雞尾酒；熱愛冒險的射手座則適合到里約熱內盧，不僅有一望無際的海濱大道、白帆點點的瓜納巴拉灣，還有點燃熱情之火的森巴舞。



務實的摩羯座則建議到感性和理性兼具的英國倫敦，坐在古老的咖啡館裡看看書，漫步在陰雨綿綿的石板路，卸下緊張工作的包袱；摩洛哥卡薩布蘭卡則是水瓶座的選擇，可以面朝大海，眺望世界第三大清真寺。



至於浪漫的雙魚座，則適合前往菲律賓長灘島，那裡擁有世界上最細的沙灘，可以學習潛水課程，一覽海底世界的神奇風光。1060619