新南向是政府的重要政策，衛福部表示，在醫衛領域對於新南向國家的經營，除了傳統的人道醫療援助外，包括強化區域防疫拓展商機、醫療管理服務的輸出，以及開拓當地高端醫療市場、吸引新南向國家民眾來台就醫等，都是台灣可一展強項之處，政府將配合民間需求，積極給予協助。

台灣擁有尖端的醫療衛生技術，在世界名列前矛，長期以來，官方及民間已在新南向國家執行人道醫療援助，成績斐然。衛福部國際合作組技監許明暉表示，除了人道援助之外，政府也加強與新南向國家的防疫合作，已多次與美國共同舉辦「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷研習營」，不但將台灣的先進防疫、檢驗技術分享給新南向國家，強化區域防疫，同時台灣的防疫產業未來也可結合新南向政策，打進東南亞市場。許明暉：『(原音)防疫是有物資需求的，如果說你能夠做出很好的防蚊液、做出很好的登革熱藥品，像我們現在的登革熱快篩技術也已經技轉給一家公司，像這些都可以變成產業，把產品輸入到新南向國家。』

許明暉指出，台灣的防疫產業以及其他醫療器材、藥品要輸出到新南向國家，首先也將面臨當地法規調和問題，衛福部也會努力幫業者排除障礙，建立起產品進入當地市場的機制。

另外，基於國際醫療合作，台灣的醫療機構過去已協助部分新南向國家培訓醫療人員，許明暉說，其實台灣能做的遠不止如此，例如台灣的醫療院所有非常先進的醫療管理Know-How，輸出到新南向國家協助當地醫院營運，這也是商機。許明暉：『(原音)除了在台灣會經營醫院，那你到另外一個環境去，協助他們把當地醫院的經營好，例如洗腎，醫材是我們的、管理我們知道，你去幫他們承做洗腎的部門，或者是願意承接營運的責任，這都是我們醫院可以做的。』

至於各醫療機構已積極開拓的高端醫療市場，希望吸引新南向國家民眾來台就醫，許明暉指出，民間若有需要幫忙之處，衛福部也會扮演適當角色，從旁協助。

許明暉表示，在醫衛領域對於新南向國家的經營，並不在於強調多久的時間內可以獲得多大的產值，除了經濟效益之外，也希望藉此強化台灣與新南向國家的伙伴關係，拓展我國與相關國家的對話及可能的雙邊與多邊醫療合作。