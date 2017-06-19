中華民國駐波蘭陳銘政大使賀阮紹棣女士榮膺波蘭臺灣商會新會長中央社 (2017-06-19 18:16)
中華民國駐波蘭陳銘政大使賀阮紹棣女士榮膺波蘭臺灣商會新會長
(中央社訊息服務20170619 18:16:23)波蘭臺灣商會於6月17日舉行會長改選大會，由阮紹棣女士高票當選。陳銘政大使應邀於新、卸任會長交接儀式致詞，肯定前會長林子揚於任內致力協助臺商擴展波蘭市場，凝聚臺商向心力及促進臺波經貿交流。另期許新任會長阮紹棣繼續致力服務商會並協助有意到波蘭投資各臺商，代表處定會與商會密切合作，以加強臺波雙邊實質關係。
陳大使表示，臺波「避免雙重課稅協定」於本年1月1日生效後，已有數家臺資企業前進波蘭投資設立辦事處，臺商赴波蘭考察絡繹於途；另「臺波相互承認駕照」實施後，更便利臺商在波投資經商。 陳大使呼籲與會臺商發揮互助合作精神，結合力量，共同營造臺波友善經貿投資環境及協助推動「臺歐盟雙邊投資協定(BIA)及經濟合作協議(ECA)」。
訊息來源：外交部外館消息
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