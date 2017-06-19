「多棲」Part ll推五位女藝術家聯展 為臺灣月增色升溫



(中央社訊息服務20170619 17:57:18)今年3月紐約臺灣書院推出「多棲：溫柔的產出二部曲」女性藝術家特展獲得很多中外媒體及觀眾肯定，第二階段展出於6月16至7月14日在紐約曼哈頓下城區456畫廊登場，此次增添三位臺灣女藝術家王德瑜、陳慧嶠、蔡海如與當地藝術家胡農欣、黃潔宜/Ali Wong聯展，為紐約臺北文化中心臺灣月活動增色升溫。



《多棲：溫柔的產出二部曲》旨在探討創作者身兼多職的身份，呈現其各自發展出的多棲姿態。策展人臺北國際藝術村經理李依樺在策展時，同時也是孕婦身份，彷彿身體力行實踐女性藝術工作者所需面對的母職角色，在“多棲”藝術家的各種身份中，母職這個角色是男性所無法企及的。蔡海如2016年成立了海桐藝術中心，在母職、親職及經營藝術空間等多重角色中努力，她彷彿展出作品〈不．要．要．不〉女超人那般，勇敢地演繹著女性藝術家身兼數職的掙扎和強壯姿態。



陳慧嶠經營伊通公園近三十年，她的作品簡潔並帶有個人化的情感。王德瑜是關渡美術館的研究員和大學教師，平日的藝術行政工作巧妙地為她注入愈發充沛的視角。任職於紐約皇后美術館的胡農欣，本次展出的作品〈胼肢體〉運用畫廊空間裡行政與展場的區域，從生理學的角度呈現身兼藝術家和藝術行政者轉換於雙重角色的挑戰。於紐約亞洲藝術文獻庫工作的黃潔宜，本身是觀念藝術家也是策展人，擔任藝術行政及策展人時名為Ali Wong，以此雙重角色在各項創作中貫徹她的藝術實踐。



本展藝術家身兼雙重角色的多職狀態，代表了夢想實行所必需涵蓋的角色及條件，在肯定藝術的同時，也期待溫柔產出的各種姿態，皆能帶來更多面向的思考和不同層面的價值判斷，尤其向這些溫柔的多棲藝術家致敬。本展由中華民國文化部贊助，駐紐約辦事處臺北文化中心與台北國際藝術村共同主辦，協辦單位包括紐約inCube Arts藝術中心與美華藝術協會456畫廊。(廣告)



訊息來源：文化部



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