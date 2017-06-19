科博館迎新吉祥物 看敦煌特展



(中央社訊息服務20170619 17:29:08)你對國立自然科學博物館的印象是什麼呢？館方正著手進行形象再造，預計今年暑假，新一代吉祥物正式亮相。



館長孫維新表示，第一代吉祥物「科科（CoCo）龍」與「博博（BoBo）龍」長期陪伴觀眾，邁入第31年，科博館要以嶄新風貌和觀眾見面。今年5月份完成2000多份全民問卷，藉此了解民眾對科博館吉祥物的期待。館長孫維新透露，新的吉祥物也會以「恐龍」為主，有可能是恐龍家族，大小朋友一定會喜歡。



暑假還有吉祥物造勢活動，「民眾意見就是新一代吉祥物的DNA」，值得觀眾期待！



今年暑假，科博館接連推出4檔強勢特展，「敦煌風華再現：續說石窟故事」、「南太平洋的珍珠：索羅門群島」、「象群－走過興盛與衰落的陸地巨獸」、「2017科學攝影：等待>祕鏡特展」，讓觀眾不必到敦煌，也能在石窟裡飛簷走壁；在台灣就能看到索羅門群島的生態多樣性；館藏上百件象類化石精品與珍稀罕見大象骨架，帶給您一場視覺震撼的大象化石饗宴；以科學攝影，經驗宇宙萬物之神奇和曼妙。



科博館的「敦煌風華再現」把2座1：1複製洞窟搬到現場，莫高窟275號是北涼時期、第220號建於初唐，兩者風格截然不同。另有位於莫高窟南端158號「涅槃窟」，以13公尺比例複製到科博館，為莫高窟最大的一尊的涅槃像，現場還有41幅臨摹壁畫，15尊珍貴塑像，展期至10月1日止。



「南太平洋的珍珠」索羅門群島橫跨經度有18度、緯度7度，島嶼近千，7000多種原生物種，熱帶雨林面積頗大。 科博館原汁原味介紹索羅門的植物生態景觀、物種多樣性、活體保存、乾燥標本、珍貴貝類，也加入一些當地文物、風俗、食物，例如樹皮衣物、木造屋棕櫚葉頂、獨木舟等，再襯之以鮮豔花朵、色彩繽紛葉子及貝殼等點綴裝飾，都是當地不同民族間的特色，充滿濃濃的熱帶風情，展期至12月24日。



●開館時間：上午9點至下午5點，暑假週一不休館，電話：（04）23226940●敦煌主展場票價180元，多媒體主展場50元，憑敦煌主展場票根可享半價優惠，欣賞象群特展及索羅門群島特展等展示場。其他特展訊息，詳見科博館官方查詢。



訊息來源：國立自然科學博物館



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