中信國際高中階段實驗教育機構熱烈招生中



(中央社訊息服務20170619 17:28:38)中信附屬高中階段國際實驗教育機構（CTBC International Academy，簡稱CIA）自今年四月通過臺南市政府教育局立案通過以來，備受各界矚目，五月開放招生報名至今，已吸引眾多學子及家長前來詢問未來的教育方向、國際課程內容及升學方式等，其中更有不少同學已經報名並通過面試及書面審核，將於今年九月加入成為CIA的第一批正式成員。過去高中升學以標準化的課程、高時數的學習，學生接受制式的填鴨式教育，以考試定終身。在2014年在實驗教育三法通過後，為讓學生接受全人化教育，CIA成為南台灣第一所以高中階段為主的實驗教育機構，以沉浸式的外語教學環境，採全英文授課，提供國際規格課程，透過課程全面選修、自學計畫、豐富的課外活動及微留學計畫，可以適才適性發展有興趣的研究領域，提早與國際接軌。



作為大學附屬實驗教育機構的CIA，可與大學部共用高爾夫練習場、網球場、ICRT錄音室等設施，學生也可預修大學課程，未來若進入中信金融管理學院就讀更可進行學分折抵。日後升學將依學生意願進行輔導，可輔導進入中信金融管理學院『全英文』國際班、申請國內大學或是赴海外大學就讀，提前做好升學準備。



CIA不若雙語高中、國際高中或美國學校，在入學門檻就因身份和學費令人難以親近，CIA組成機構招生委員會，透過書面資料審查及面談內容，採隨到隨審制，依與實驗教育理念契合程度決定錄取結果，接到錄取通知後，需於五個工作日報到。接下來CIA將陸續於台北及台南兩地舉行招生說明會，邀請對於高中階段實驗教育有興趣的同學及家長到場參加，其他地區三人以上也可來電預約舉辦小型說明會事宜，招生中心專線：06-2873337。中信國際實驗教育機構官方網站：https://ia.ctbc.edu.tw/



訊息來源：中信金融管理學院



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