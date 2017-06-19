奇美博物館下月起周一不休 首日免費索票觀展NOWnews今日新聞 (2017-06-19 17:58)
位於台南的奇美博物館，因其純白歐風外觀、佔地廣大且收藏品眾多，時常吸引大批遊客前往參觀。自 7 月起，每周休館日改為周三，並將在 7 月 3 日首個周一開館日推出免費入場觀看常設展的優惠。
因博物館普遍都選在周一休館，若有民眾欲前往參觀常會撲空，為此，奇美博物館經過評估、針對民眾意見調查後，決定將自下月起，將休館日由周一改至周三，如此一來不僅能提供民眾在周一時多個地方可去，同時也可藉機推廣台南觀光，讓周休二日前往台南旅遊的民眾可再多停留一日。
此外，奇美博物館也說，由於 7 月 3 日為新制實施的第一天，凡是預約參觀的民眾，皆可在當天免費索票欣賞常設展，若預約名額已滿也可至現場排隊領取。
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