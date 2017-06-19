日本廉航讓乘客未經審查就入境 遭警告「嚴重注意」NOWnews今日新聞 (2017-06-19 17:59)
日本廉價航空香草航空經常祭出各種促銷方案搶客。不過，昨日自香港飛往日本成田機場的航班，卻傳出有 34 名旅客未經審查入境日本，因這類事件已非第一次發生，故日本國土交通省也已給予香草航空「嚴重注意」的警告，並針對其會長、社長處以減薪 20％ 一個月的處分。
據《中央社》報導，該班機昨日晚間 10 時 43 分飛抵日本成田，機上 168 名乘客分別搭乘 3 輛巴士前往辦理相關手續。但因 34 人所搭乘之巴士司機誤以為其航班為國內線班機，故直接開往日本國內線到達口並讓乘客下車。此事直到部分乘客未接受入境審查後才被發現，香草航空立即廣播 34 名乘客辦理入境手續，但至今日凌晨仍有 10 名旅客未辦理，經多次連繫後才全數完成。
不過，因香草航空去年 4 月也曾讓台北飛往成田的旅客，未辦理入境審查就進入日本，因此，日本國土交通省不僅對香草航空發出「嚴重注意」的警告，也對香草航空會長與社長祭出減薪 20％ 一個月的懲罰。
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