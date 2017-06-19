流感病毒每年全球多人死亡，最主要原因就是病毒基因不斷變化，導致免疫系統無法有效辨識，人工智慧讓電腦病毒也有自我演化能力，資安防護必須也採用人工智慧，才能辨別不同電腦病毒特性，降低資安事件發生機會。

趨勢科技董事長張明正表示，開放性平台發展趨勢下，Google與微軟都公開程式碼，讓開發者能夠在平台展現才華，但必定有不法份子用來做壞事，電腦病毒有可能發展出不同特徵，企圖躲過資安維護，達到系統入侵目的。

以往辨認病毒碼，必須利用完全定義，原理類似打疫苗，必須告訴身體特定基因細菌或病毒，身體才會認識抵抗，但在人工智慧輔助下，資安防護軟體只要了解概念，就能自我學習電腦病毒特徵，將危害擋在門外。

日前AlphaGo戰勝大陸圍棋好手柯潔，意味著人工智慧突破人類思考侷限；台灣旅日棋士王銘琬表示，圍棋需要高複雜思考，判斷每一步棋隨後變化，人工智慧能夠快速分析大量可能性，嚴密控制風險發展。

圍棋僅是人工智慧一項展示，張明正強調，人工智慧已朝向泛用性發展，例如防毒、翻譯、自動駕駛等，系統能夠自我挖掘資料，學習如何提高效率同時減少錯誤，讓負面風險能夠維持在最小，就如同圍棋比賽。