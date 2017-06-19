圖說:關島觀光局與密克羅尼西亞廚師協會 (Micronesia Chefs Association) 共同舉辦廣受大眾喜愛的燒烤廚藝大賽，參賽者們憑藉各自實力，以燒烤作品一較高下

欣傳媒 | 綜合報導

【2017年6月19日，台北訊】暑氣蒸騰，第5屆關島封街露天BBQ派對將於7月1日下午5點半至晚上10點強勢回歸杜夢灣！關島人對BBQ的熱愛如同盛夏，在這裡四季如夏不打烊。美味烤肉封街飄香、征服群眾味蕾，一同歡慶即將到來的美國國慶！

此場由關島觀光局所舉辦的年度盛會，將有現場娛樂表演加上豐富美食，適合闔家同樂的感官饗宴更免費開放入場，邀集當地民眾與遊客一同享受杜夢灣的熱情夜晚。

「適逢美國國慶，這場盛會不僅是最佳的慶祝方式，也能完美體現關島人熱情好客、樂於分享的精神。」 關島觀光局局長暨執行長Nathan Denight表示：「藉此機會，也讓我們有機會介紹關島許多天賦異稟的烤肉大師，並展示獨步全球的BBQ文化！」

娛樂表演及現場活動

關島觀光局與密克羅尼西亞廚師協會 (Micronesia Chefs Association) 將共同舉辦廣受大眾喜愛的燒烤廚藝大賽！參賽者們憑藉各自實力，以燒烤作品一較高下，爭奪超過新台幣12萬元的總獎金，也提供民眾購買及品嚐這些令人食指大動的美味，現場精彩可期！

當晚活動除了BBQ烤肉、各式小吃及飲料攤販等多樣美食，也將有臉部彩繪、氣球創作等攤位，關島當地演奏樂團更將進行現場演出。此外，購物中心T Galleria將舉辦形形色色的精彩活動，於活動最後在封街派對主舞台進行頒獎儀式，送出Chlo＆eacute;手拿包精美獎品，機會相當難得！

封街公告

而為確保此活動安全無虞，從7月1日的早上9點起至7月2日的凌晨3點，從San Vitores路上Under Water World與T Galleria間的行人穿越道，至沙堡(Sand Castle) 入口紅綠燈處將全面封閉，請欲前往參加活動的民眾多加留意。

關島資訊

關島位於馬里亞那群島最南方，面積550平方公里，為密克羅尼西亞地區各島嶼中面積最大者，島上人口約17萬人。關島海灘充滿異國風情，熱帶森林蔥鬱茂密，鮮豔花卉常年盛開，是台灣旅客理想的旅遊地點。旅客前往關島當地可體驗多元活活動，包含各式水上活動如潛水、浮潛、賞鯨等、查莫洛文化、高爾夫、並可享受美式購物中心以及免稅精品商店採購樂趣。

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