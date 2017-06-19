圖說:莎伊瑪的家園受到戰火轟炸，房子和學校已成廢墟，一家人前往離家72公里遠的約旦難民營尋求庇護(台灣世界展望會提供)

欣傳媒 | 綜合報導

敘利亞內戰已延燒長達六年之久，卻未有消停的跡象，隨著戰線持續拉長、戰況愈發激烈，對兒童身心的殘害也就更深刻。根據世界展望會訪談100位敘利亞難民兒童的資料顯示，有近半數的孩子始終無法脫離戰火陰霾，害怕空襲、砲轟和爆炸，亦有過半數受訪兒童最大的夢想即是平安回到敘利亞，與所愛的人團聚。在「世界難民日」這天，台灣世界展望會呼籲各界關注敘利亞等國受戰火影響之兒童的生存景況，響應飢餓三十人道救援行動，透過世界展望會於敘利亞、約旦、伊拉克等國家進行的難民援助工作，幫助難民兒童獲得乾淨水、糧食與教育機會，在流離失所的生活中，找回童年應有的一絲平安與快樂。

超過500萬敘利亞人成為難民 兒童面臨戰亂、童工等暴力威脅

6月20日是聯合國訂立的「世界難民日」，根據聯合國兒童基金會最新報告，現今全球各地有超過30萬無人陪伴的難民兒童（Unaccompanied and Separated Children），正亟欲跨越邊境逃離至他國以求庇護，人數是2010年的近五倍。面對二戰以來最嚴重的難民潮，各國政府因無力負擔難民入境對國內所造成經濟、安全等種種壓力，紛紛關閉邊境。而這些單獨跨越邊境的難民兒童，在幾乎無法透過合法途徑獲得他國庇護的情況之下，只好轉而尋求走私者的幫助，甚至因此成為人口販賣集團眼中的獵物，使難民兒童的生存之路更加艱難。

其中，邁入第七年的敘利亞內戰，已造成超過500萬人逃難至鄰國約旦、黎巴嫩、埃及，更對敘利亞兒童的未來發展帶來嚴重影響。世界展望會敘利亞回應處長文恩‧弗拉坦（Wynn Flaten）表示：「這場內戰使得敘利亞這一世代的兒童所知的就是流血與苦難，不幸的是，在敘利亞的邊境之外，正有另一種不同形式的暴力等待他們，那就是童工、童婚及其他形式的剝削與霸凌。」

留在敘利亞境內的兒童飽受戰火威脅，即使逃離主要戰場至鄰近國家，兒童依舊生活在戰爭暴力的陰影之下。在敘利亞內戰爆發滿六年之際，世界展望會訪談100名位在黎巴嫩、約旦各國的敘利亞難民兒童，請他們分享心中的恐懼與夢想。訪問中有43位受訪兒童，遲遲無法走出空襲、轟炸和砲火所帶來的陰霾，對於自身的安全感到相當恐懼，也有15位兒童表示最害怕失去家人。然而縱使心存恐懼，仍有62位孩子期盼著敘利亞能歸於和平並重返故鄉，以及與所愛的人團聚。

難民營裡的學校 助孩子擁有不被戰火粉碎的夢想

砲火也許能粉碎家和學校，卻粉碎不了孩子的夢想和未來。「我想要當小兒科醫生，幫助受苦的兒童。」12歲敘利亞女童莎伊瑪（Shaima）在體育場上呼朋引伴，開心地踢著足球、和年齡相仿的朋友談著夢想，這是她抵達難民營前無法想像的。數個月前，莎伊瑪的家園受到戰火轟炸，房子和學校已成廢墟，於是一家人決定前往離家72公里遠的約旦難民營尋求庇護，然而並非所有人都能完成這趟艱辛的旅程。莎伊瑪的妹妹在旅途中，因無法抵擋高溫而中暑猝死。面對妹妹的離世，莎伊瑪說：「希望時光能倒流，但我也無能為力。」

成千上萬名兒童都和莎伊瑪一樣，為了尋找安全穩定的棲身之所而逃至約旦難民營。世界展望會在此提供食物、乾淨水及衛生教育、為女童和婦女準備衛生包，並開辦學習課程讓孩子能持續接受教育。莎伊瑪很喜歡參加這些課程：「我很喜歡學校，因為可以學到很多不同東西。下課後，我會到足球場上找我的朋友。」展望會同時也在難民營裡修建一個可以容納約百人的足球場，為兒童們安排戶外活動和遊戲，並確保他們的安全。「剛來到這裡時，世界展望會鼓勵我踢足球。現在，我很喜歡踢足球，也不再害怕。」因為世界展望會的幫助，莎伊瑪能暫時忘卻戰爭的恐懼，且再次燃起對生命的希望和未來的嚮往。

支持飢餓三十 為難民兒童找回生命的盼望

自敘利亞難民危機爆發後，世界展望會已在敘利亞、黎巴嫩、土耳其、伊拉克、約旦等國家，進行糧食及物資發放、水資源暨衛生、難民兒童教育、禦寒補給等敘利亞難民危機回應工作，2016年服務至少220萬人，包括110萬名兒童。台灣世界展望會亦參與其中，今年更針對敘利亞阿勒坡城（Aleppo）鄰近村落的難民營展開服務工作，提供乾淨水、健康醫療、糧食及生活物資，並建立供水及衛生設備、基礎保健中心、婦幼照護中心等，以彌補當地遭嚴重破壞的公衛系統。此外，亦設置兒童關懷中心、兒童社團，提供難民兒童安全學習與遊戲的空間，紓解戰亂、失親對孩子造成的負面影響。

天災和戰火之下，兒童往往是最弱勢的受害者。在暴力衝突四伏的環境中，兒童的生存、健康、教育等權利受到嚴重侵害，亟需各界伸出援手、一同關懷。今年世界難民日，台灣世界展望會邀請各界透過飢餓三十人道救援行動，幫助難民兒童找回生命中的平安，除了參與7月15~16日於高雄、彰化、花蓮一場三地同步舉辦的飢餓勇士大會師，亦可透過台灣世界展望會成立的數位公益平台「阿米計畫」開設愛心圈，集結眾人之力捐款支持飢餓三十，幫助敘利亞兒童擁有受教育、獲得心靈關顧的機會，為遭受戰爭暴力的孩子找回生命盼望。

欲瞭解更多「第28屆飢餓三十人道救援行動」相關資訊，請至飢餓三十官網：www.30hf.org.tw郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，註明：「飢餓三十」

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