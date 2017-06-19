（中央社記者陳葦庭台北19日電）搭高鐵也可享受WIFI服務，近來有網友發現，有部分列車可成功使用iTaiwan。對此，高鐵公司今天表示，目前已經有8成車廂完成建置。



有網友發現，近來高鐵有部分車廂可以連上iTaiwan的免費網路，對此，台灣高鐵公司表示，近來正和中華電信合作建置WIFI設備，目前已經有8成的列車可以使用。



台灣高鐵公司表示，由於列車上的WIFI設備還沒完全建置完成，品質也還得經過測試，因此目前雖然連上，但可能在部分路段也會收訊不良，預計在世大運之前完成全車隊34組列車WIFI設備建置，到時候網路品質也會較穩定。1060619