【旅遊經 黃千珮報導】



廣島港町逛戰艦博物館 岡山白桃•麝香葡萄採果樂

鳥取牧場品嚐終極美味 島根體驗地方鐵道小火車



赴日台灣遊客年年增加，在即將登場的暑假，帶著小孩的爸媽或闔家旅行，適合推薦體驗式景點，為使旅行同業可輕鬆包裝更多元化的山陰山陽商品，廣島•岡山•鳥取•島根等4縣特別精選出適合親子同遊的人氣熱點，除了有森林小火車深入山林，尋找日本網購的的終極夢幻美味，或者盡情體驗夏秋採果樂趣，也能前進瀨戶內海的戰艦博物館。

廣島

基隆姊妹市探索戰艦博物館

從廣島市出發，搭乘電車約32分，就能抵達廣島縣南端的沿海港灣城市「吳市」，由於過去和基隆同樣曾是軍港而發展，且皆為三面環山的海港地形，坡道與階梯密布，並有豐富的漁獲等相似特色，雙方交流已約37年，更在今年春天4╱28正式締結為姊妹市。吳市最具代表性的景點是適合親子同遊的「大和博物館」，20世紀初期吳市為日本重要軍港，完成了當時世界最大戰艦「大和號」，如今館內最大亮點是打造出「大和號」十分之一大小的模型，透過認識戰艦製造與歷史，盼傳遞和平的重要性。



岡山

夏日季節鮮味盡情採果趣

岡山是日本知名的水果王國，其中最受歡迎的莫過於岡山白桃與葡萄，外皮有如嬰兒肌膚般白裡透紅，果實香甜爆汁的岡山白桃大約從暑假展開的7月初起就可摘採，期間最長只到9月初期，是季節限定的鮮嫩美味。而依地點及緯度不同，早在7月下旬便可開始採收近年人氣度破表的麝香葡萄、比歐內葡萄、「瀨戶Giants」等品種，一直到10月都還能夠讓親子一同 體驗摘採樂趣。白桃、葡萄果園遍布岡山縣內，岡山市南區、東區都能找到，緊鄰著岡山市的赤磐市則有桃茂實苑與藤原園藝，同時能安排採收白桃與葡萄。



鳥取

山林間的美味體驗工房

距離鳥取市約30分車程 的「智頭町」被認定為日本最美村落之一，周邊被森林山川所環繞，至今仍擁有著豐富的自然環境。這裡有座「大江之鄉自然牧場」，以毫無壓力的放牧方式飼養雞隻，生出的終極的「天美卵」襲捲日本雞蛋網購市場。為使更多人品嚐牧場的完美雞蛋，還開設「大江之鄉Resort」，融合了咖啡館、麵包店、冰淇淋與餐廳，可吃到以雞蛋製作的各種美味如鬆餅、生雞蛋拌飯、月見烏龍麵、蛋包飯等，另外也有體驗教室，提供親子一起動手作蛋糕、香腸或種植蔬果等。



圖片提供╱廣島縣•岡山縣•鳥取縣•島根縣

島 根

搭地方森林小火車賞花鳥

日本海山陰地區的松江也有座花鳥園，緊鄰著穴道湖，全年展示著各 種鮮豔繁花，也有企鵝、貓頭鷹等人氣鳥類，可以讓親子一起接觸並認識自然生物，也能夠和周邊的松江城、玉造溫泉或出雲大社等一同包裝商品路線。其實，從松江出發，除了一畑電車，還有另一條連結廣島與島根，在地味十足的地方鐵道「木次線」，途中會穿越茂密森林，更有像是阿里山小火車的「折返式路線」，雖然因為使用人數逐年減少，還是因沿途的自然風光與特色成為鐵道迷憧憬的夢幻路線，不定期會有小火車「奧出雲OROCHI號」行駛。