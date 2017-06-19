完善補助業務、提升誠信倫理─臺東縣政府舉辦專案法紀教育論壇



(中央社訊息服務20170619 17:01:31)為避免發生承辦補助同仁及受補助團體不諳法令，致生違失情事，臺東縣政府政風處於今(19)日下午13時40分，在台東縣府社會福利館大禮堂以「公務員執行業務公正性及受補助團體之誠信責任」為主題，邀請該府副縣長陳金虎蒞臨指導，另發送「誠信倫理暨防貪指引手冊」，聘請專業講師授課及提供互動平臺，以有效預防違失風險發生。



講習課程就收受不正利益、不實核銷之刑罰責任及申領補助常見疏失事項等議題，聘請臺灣臺東地方法院邱奕智庭長、該府社會處社會福利科陳雅萍小姐及民政處自治科科長楊盈青擔任講師，以案例分析、法令解析及經驗分享方式授課，課程精采實用，提升與會人員專業法令知識，獲得廣大迴響。



座談會時間縣府政風處處長余世銘主持，並邀請社會處、民政處、主計處派員列席，以「提升辦理補助公正性及經費核銷正確性」為討論議題，進行互動座談，現場互動熱絡，針對與會人員所提問題及興革建議，加以回應解決，並作為該府施政重要參考。



政風處表示，藉由所舉辦專案法紀教育論壇，增進公私部門人員專業知能，恪守職業倫理，杜絕非法違規情事，確保公務員能秉持公正態度執行業務、受補助民間團體能忠實執行政府機關委託事項，共創廉能誠信社會。



訊息來源：台東縣政府



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