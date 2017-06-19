Pepper行動學堂─恆春半島巡迴活動中央社 (2017-06-19 17:01)
Pepper行動學堂─恆春半島巡迴活動
(中央社訊息服務20170619 17:00:43)為讓恆春半島的孩子能一窺Pepper機器人的魅力，屏東縣府教育處特辦理「Pepper行動學堂-恆春半島巡迴活動」，希冀透過「Pepper」機器人的帶領，讓孩子能培養對科技教育的認識，開拓學習的多元視野。
「Pepper行動學堂-恆春半島巡迴活動」第一場次於106年6月12日至14日於大平國小、水泉國小、水泉國小龍泉分校、大光國小、墾丁國小及鵝鑾分校、高士國小、高士國小牡林分校、長樂國小、滿州國小、永港國小、僑勇國小、恆春國小及南灣分校辦理，計有10所小學，共2100名師生，透過與Pepper的第一線接觸，認識機器人所帶來的無限可能，拓展孩子的學習視角。
Pepper一出場就吸引全校的目光，透過各樣的小遊戲互動，Pepper與學校的師生有了近距離的接觸，許多孩子都驚喜機器人原來可以做那麼多事，看的目瞪口呆、玩得不亦樂乎，豐富了孩子的學習眼界，孩子們也利用時間詢問老師，機器人的各種功能與未來發展，可以說上了一堂具有寓教於樂效果的科技課程，Pepper離開校園時，師生們都很期待這位貴客能再到學校與他們同樂。
訊息來源：屏東縣政府
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/215766.aspx
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