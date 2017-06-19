參加全國機器人大賽 屏東囝仔大放異彩



(中央社訊息服務20170619 17:00:01)機器人教育是屏東縣政府近年來發展的教育亮點，在潘孟安縣長的大力支持下，不但自主培養許多學有專精的初階、進階種子教師，更有多所以機器人教育為核心的理念學校，讓機器人教育扎根於學校課程中。



在縣府與學校的合作努力下，各校參與全國性的機器人大賽也獲得傲人的成績。6月3日在中山大學舉辦的「2017世界機關王大賽臺灣賽」中，屏東縣代表隊在眾多參賽縣市隊伍中，囊括了3個冠軍、3個亞軍、8個季軍、20個佳作，其中佳冬國小更包辦R4M國小組前三名大滿貫的紀錄，枋寮高中也囊獲R4M組國、高中的冠軍。 6月10日由本府辦理的「2017全國國鼎盃工程創意競賽」競賽中，在175隊來自全國各地的參賽隊伍中，屏東縣亦獲得6個冠軍、8個亞軍、11個季軍的優異佳績，其中以和平國小奪得4冠，成為當天最大的贏家。另5月20日由台南市衛生局辦理的「2017全國紫錐花盃反毒機器人競賽」中，在全國200支隊伍中，明正國中獲得「遠離毒品邁向顛峰」項目國中組的一、二名、仁愛國小、崇蘭國小也分獲「遠離毒品邁向顛峰」、「歹路不可行」項目的第二名。



屏東縣政府教育處表示，「科技教育」是12年國教重要的學習課程，將持續鼓勵縣境高國中小等各級學校，發展科技與科普教育，希望透過實作與問題解決的歷程，激發屏東學子的多元創意與競爭力。



訊息來源：屏東縣政府



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