拍攝影片關懷長者 義大傳設原民與大高雄生命線產學合作



(中央社訊息服務20170619 16:59:27)義守大學「傳播與設計原住民專班」與大高雄生命線協會產學合作，原民專班學子以「原住民部落長者自殺防治宣導影片」為拍攝主題，藉由劇本內容，描寫長者內心想法，並透過鏡頭呈現最真實的感受給觀眾。



「傳設原民專班」陳思維副主任指出，與生命線合作拍攝針對部落長者自殺的宣導短片，是很好的挑戰與產學合作機會，學生們更在拍攝過程與檢討中，同時也更關懷自己的部落與文化，「這真的是一次很好的教育過程。」大高雄生命協會王痗妓z事長也藉此機會鼓勵學子將所學回饋社會；劉榮凱導演則分享許多拍攝經驗及求學歷程。



訊息來源：義守大學



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