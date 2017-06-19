2017台北國際食品展行前記者會 黃縣長期參展行銷推廣台東好物



(中央社訊息服務20170619 16:47:16)為將推廣食農教育以在地食材開發出一系的農特產品，臺東縣初鹿休閒農業區在去年(105年)10月結合區內業者10家參加高雄食品展，成功的開拓了南部市場；今年度更上一層樓報名參加2017台北國際食品展，並於今(19)日辦理行前記者會，黃健庭縣長除預祝展出成功，也冀望在6月21-24四天的展期中能將休區內獲選為台東好物及農特產、休閒旅遊產品行銷到國外。 臺東縣初鹿休閒農業區在農委會、臺東縣政府、及所屬基層農會台東地區農會的輔導下日新月異，開發了一系列農業休閒旅遊套票產品，這二年來更積極推動食農教育，開發在地食材及原物料融成為休區特色伴手禮及DIY產品，豐富了休閒旅遊內容及品質，深獲遊客好評大幅提高休區產品的CP值，在農委會105年休閒農業區評給予甲等的肯定。 行前記者會於今日上午10點30分在縣府大禮堂舉行，縣長黃健庭、立委劉櫂豪、台東地區農會總幹事李建通、臺東縣初鹿休閒農業區理事長廖坤郎等貴賓與會，本次參展產品發表除入選為台東好物之產品外，各業者針對此次展出可能之客戶群開發的新產品也同時亮相，業者親自說明產品的故事及特點，黃縣長也在廖理事長、李總幹事等人陪同下了解各業者開發及即將展示的產品。 黃縣長表示，初鹿休閒農業區是第二年透過縣府補助計畫參加食品展，每一年參展都有設定不一樣的主題與參展夥伴，包括有獲選台東好物標章商家、獲選縣府創新研發補助對象及獲得2017比利時 iTQi 風味絕佳二星獎的業者，臺東縣府於105年起首創非六都直接對臺東縣境內工商團體及廠商參與行銷展售(覽)給予優惠補助，今年已是第二年實施，希望鼓勵縣內廠商或個人積極參與各類展售（覽）活動，增強各產業間之連結與合作關係，進而產生產業的『群聚效應』。 另外，為了規畫明年度政府預算並滿足臺東縣產業對於展售補助的需求，『107年臺東縣境內工商團體及廠商參與行銷展售(覽)補助計畫』即將從7月1日起至31日止受理申請，呼籲業者們務必及早準備與規劃，於期限內申請補助。 初鹿休閒農業區理事長廖坤郎指出，本次前往台北國際食品展展出的店家計有樂山咖啡、薑黃伯、鹿嵿記、源天然、梨迦初走、曲禾酒莊、山豬園、花山有機、勝發本舖、金銀花農莊、台東地區農會等。



訊息來源：台東縣政府



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