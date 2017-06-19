結合地方節慶竹筏季活動移師池上鄉召開



(中央社訊息服務20170619 16:22:25)救國團臺東縣106年第二季社會團務工作會報，昨(18)日上午10時移師至池上鄉農會觀光米廠田媽媽餐廳舉辦，由臺東縣救國團總幹事林耀埜與池上鄉救國團會長黃俊發共同主持，會中張堯城鄉長亦列席指導。林總幹事致詞表示，感謝各位這1年6個月來的辛勞，凡走過必留下痕跡，凡流淚播種必歡呼收割，希望各位能將這1年6個月來的活動經驗與成果績效與其他鄉鎮市團委會分享，未來半年任期在各位共同努力下，團的工作內容會更多元、更深耕、更聚焦、更受到社會的肯定、尊重與支持。 林總幹事也代表救國團主委陳副議長宏宗轉達感謝各位領導幹部的辛勞，平時任勞任怨、無怨無悔的付出，為社會帶來一股清流、暖流及正向的力量，感謝大家默默的付出與犧牲奉獻。總幹事林耀埜亦冀望領導幹部能自我學習成長，『因為深入所以投入』、『因為付出所以傑出』，未來社會團務工作要永續經營發揮功效，加乘效果，惟有深耕地方，勤跑基層組織，跑的勤、跑的快、跑的遠；只有不斷創新並自我提升知能，強化內聚力及認同感，方能使救國團綠色大旗屹立不搖。 另提案討論中，研討如何慶祝救國團成立65週年團慶暨義工眷屬聯誼年會、討論辦理105-106年領導幹部國內旅遊活動等二項提案，經過大家熱烈討論達成共識，並決議第三季社會團務工作會報預定9月2日由臺東縣工商青年社會服務隊承辦。最後在全體大合唱「服務歌」溫馨團結的氣氛下，合影留念，大家在依依難捨中畫下圓滿句點。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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