2017桃園囡仔綠遨遊 名人講座壓軸場 6/24(六)文化局視聽室 台灣知名作家劉克襄開講中央社 (2017-06-19 16:22)
2017桃園囡仔綠遨遊 名人講座壓軸場 6/24(六)文化局視聽室 台灣知名作家劉克襄開講
(中央社訊息服務20170619 16:21:11) 「2017年桃園兒童閱讀扎根活動-桃園囡仔綠遨遊」名人講座系列最終場，由生態保育作家劉克襄主講《遇見新台灣－分享最近生態環境議題》，將於6月24日(六)下午兩點半在桃園市政府文化局5樓團體視聽室舉行，關注台灣環境議題的市民朋友千萬不要錯過！
蘋果市集承辦的名人講座最後一場邀請到知名文學作家劉克襄分享台灣最近所面臨的生態環境問題。劉克襄為現代生態文學代表作家之一，早年以觀察探訪自然、書寫自然為主，晚近題材則擴及自然教育、地方特色、地誌風土等，也有多部繪本著作；期待以講者多年來的在地觀察出發，與桃園親子觀眾分享環境保育的重要性。生態保育作家劉克襄主講《遇見新台灣－分享最近生態環境議題》，於6月24日(六)下午兩點半桃園市政府文化局5樓團體視聽室開場。本次活動提供公務人員終身學習時數及教師研習時數。活動詳細內容及報名方法請洽活動官方網站(https://goo.gl/PFp37t)、(03)3290939#21祝小姐，或洽承辦單位蘋果市集(02)29754400#12。
訊息來源：蘋果市集藝文整合行銷有限公司
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