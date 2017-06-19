香草航空又出包 旅客未經審查入境日本中央社 (2017-06-19 17:50)
低成本航空公司香草航空又出包，18日一架從香港飛抵成田機場的航班，有34人未經入國審查就入境日本。圖為香草航空班機，但與本次事件無關。（檔案照片）中央社記者黃名璽東京攝 106年6月19日
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