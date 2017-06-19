大陸中星9A衛星火箭發射失敗 未入軌中央社 (2017-06-19 17:16)
（中央社台北19日電）中國航天科技集團表示，今天在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭發射「中星9A」廣播電視直播衛星，發射過程中，火箭三級工作異常，衛星未能進入預定軌道，具體原因正在調查分析。
中國航天在官網表示，目前中星9A衛星太陽帆板和天線已展開，衛星系統工作情況正常。各方正在採取有效措施中。
根據中國航天五院通信衛星事業部先前發布的新聞顯示，今天發射失敗未入軌的中星9A，主要是用於廣播電視直播，並輔助已運作的中星9號衛星，將定位於中星9號附近，大概相差10多度。
中國航天宣稱，中星9A衛星將為民眾帶來更多高畫質台、地方台等增值服務，廣電新一代直播衛星終端的研發規劃，將有相當大的部分用於中星9A，例如目前廣電總局科技司與衛星直播管理中心，正在探討今年新推出的第四代北斗戶戶通，可以同時接收2顆衛星節目。
中星9A衛星採用中國大陸自主研發的東方紅四號衛星平台，將提供18個36MHz頻寬和4個54MHz頻寬BSS規劃頻段轉發器直播服務。
中星9A由中國空間技術研究院設計製造，採用三軸穩定設計，使用壽命15年，預定軌道位置為東經92.2度；覆蓋範圍是中國大陸。1060619
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