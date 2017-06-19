記者陳榮昌／台中報導

一年一度大安盛事─海洋音樂祭，再十天就熱鬧登場。爭取經費每年舉辦的市議員吳敏濟，十九日會同觀光、交通、建設、警察及區公所等官員現場會勘，當場要求每天近二萬名的人車，要有不塞車、接駁車、停車位及未竣工的道路拓寬工程，音樂祭必須騰空讓車輛順利進入園區，有條不紊的計畫，才有助大安等區的繁榮及收益。

連續舉辦五年的大安區海洋音樂祭，今年訂七月一日開幕至八月六日堆截止，目前入園道路北汕路拓寬工程仍積極進行中，為了將交通的衝擊降至最低，吳敏濟有鑑於今年的砂雕規模比往年大，有去年舉辦一個月，參與人次已超過三十萬，今年可望突破四十萬人次，盛況空前，停車場容納量及進出交通的壓力也最大。

吳敏濟爭取拓寬南北園進出道路，南園道路拓寬部分已經完工，北園的北汕路預計年底竣工，目前僅舖設碎石路面，吳敏濟認為市府必須採取各項因應措施，以免影響遊客的安全及興致。各局代表皆同意加強協調工作，並達成多項結論。主辦單位估計，開幕當天可能有五至十萬人次造訪，道路施工工程將全面停工。

不影響安全的前題下工程可繼續進行施工。則在二十八日之前，舖上五公分厚的柏油路面。觀旅局副局長陳育正特別要求工地妥善整理，夜間照明路燈須提前架設，做好遊客通行安全的保障。

吳敏濟表示，砂雕音樂祭往年最為遊客詬病的是停車空間不足，動線不夠順暢，建議市府向國有財產局及民間租借閒置空地，闢建臨時性的區外停車場所。尤其今年聯繫南北園的虹橋因年久失修封閉，在南園停車須徒步繞行一段不算短的路程，需要妥善引導，以減少遊客的不便。

交通局今年依照往年慣例，活動期間安排有接駁公車，呼籲民眾儘量搭乘公車前往。假日北園不開放車輛進入，平日則可通行。讓交通更為順暢，希望遊客來大安濱海樂園都能玩得更愉快。往年活動結束之後，現場都留下龐大的垃圾，吳敏濟特別要求主辦單位做好萬全準備，並呼籲遊客共同維護砂灘及活動現場的整潔。