（中央社記者黃名璽東京19日專電）低成本航空公司香草航空又出包，昨天一架從香港飛抵成田機場的航班，有34人未經入國審查就入境日本，是繼去年後再度發生，已被日本國土交通省給予「嚴重注意」的警告。



日本產經新聞報導，香草航空表示，發生狀況的航班是昨天深夜10時13分抵達成田機場，機上168名乘客分乘3輛接駁巴士要前往航站辦理相關手續，其中34人搭乘的巴士，直接開到國內線到達口下車。



後來在航站因為部分乘客沒有接受入國審查才發覺此事。香草航空隨即廣播34名乘客，後來有24人辦理正規入國手續。



這起事件一直折騰到今天凌晨，還有10名乘客未辦理入國手續；經過香草航空不斷連繫，最後終於讓這10人也完成相關手續。



至於出包原因，雖然香草航空有跟巴士公司講好航班，但巴士司機卻仍搞錯認為是國內線航班。



香草航空去年4月也曾帶錯從台北飛成田機場的旅客，同樣沒有辦理入國審查就入境日本。



香草航空除了被國土交通省給予嚴重注意的警告，對內也給予會長及社長各減薪20%一個月的處分。1060619