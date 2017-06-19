衛福部公布2016年十大死因統計，肺炎排名從2015年的第4攀升至第3名。疾管署表示，2016年有1萬2,212人死於肺炎，高達9成是65歲以上年長者，相較2015年死亡人數增加1,451人，增幅約13.5%。

疾管署指出，為預防民眾因感染而引發肺炎，疾管署針對重症高危險群及高傳播群執行「流感疫苗」及「肺炎鏈球菌疫苗」接種，去年10月也將公費流感疫苗數量由往年300萬劑擴增至600萬劑，並在流感季擴大公費抗病毒藥劑用藥對象。

疾管署強調，要預防流感及肺炎鏈球菌感染引發肺炎等重症，最有效的方法就是接種疫苗，呼籲符合公費「流感疫苗」及「肺炎鏈球菌疫苗」接種條件的民眾，每年應按時至合約院所接種疫苗，也建議65歲以上未曾接種過「肺炎鏈球菌疫苗」的長者可自費接種，以獲得足夠的保護力。