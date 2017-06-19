秀姑巒溪水泛舟(圖＼東管處提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】





原訂昨18日(日)舉辦的「2017秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項活動」，因氣候影響，決定將活動延期暑假期間7月23日(日)舉行，由於賽事活動期間正值暑假期間，民眾不僅可以到花蓮遊山玩水，看比賽，還能參與7月8日至15日在花蓮市六期重劃區登場的「夏戀嘉年華」，除此之外，還有紅面鴨FUN暑假、原住民族聯合豐年節、金針花季等，而喜愛夏日玩水，甚至可以至清水斷崖搭乘海上遊艇、太平洋洋操舟，喜歡刺激的玩水活動，亦能計劃到秀姑巒溪國際泛舟「趣」！





夏戀嘉年華人潮資料照(圖＼花蓮縣政府提供)

金針花季(攝影＼洪書瑱)

東台灣一直以來都是台灣的後花園，不管是花蓮的山石與花「漾」之美，還是台東的「田」美寧靜，都引人入勝，除此之外，東部海岸還能探索山林，感受海洋的沁涼與驚艷！位於花蓮太魯閣的「太魯閣晶英酒店」為了吸客，在暑假期間也規劃了三大玩樂主題，打造全方位的夏季體驗，包括搭乘海上遊艇航向清水斷崖，躍入海上游泳池，徜徉在夏豔水漾裡，在太平洋操舟漫遊；飯店也針對親子旅客規劃小小獵人體驗營，讓孩子們學習當個勇猛的部落獵人。





清水斷崖陡峭山壁與海岸絕景(圖＼太魯閣晶英提供)搭乘遊艇出海，奔向太平洋(圖＼太魯閣晶英提供)從海平面欣賞清水斷崖美景(圖＼太魯閣晶英提供)水上動物園(圖＼太魯閣晶英提供)小小獵人體驗營』，小朋友透過趣味的射山豬體驗，(圖＼太魯閣晶英提供)

太魯閣飯店與專業的業者合作，規劃二款戶外活動，玩法一：「海上遊艇+跳海游泳+獨木舟」玩樂之旅，搭乘遊艇出海去，欣賞米其林綠色指南推薦三顆星的「清水斷崖」美景，躍入海上游泳池，徜徉在夏豔水漾，或是在太平洋操舟漫遊，從海平面仰望清水斷崖陡峭山壁與海岸絕景，還能享受海上BBQ樂趣；玩法二：清水斷崖沙灘車+獨木舟完全體能，推薦給熱愛冒險刺激的玩咖，跳上沙灘車，在崇德海灣馳騁，與海平線一起奔馳，接著展開獨木舟之旅，沿途欣賞太平洋的海天一色與山海交接的雄偉山脈，熱了就下海游泳！三天二夜遊程可提前向飯店「GO」預約「海上遊艇旅遊」或「沙灘車與獨木舟行程」遊程。

另外太魯閣晶英暑假每周五、周日下午於B1兒童遊憩區推出「趣味桌遊」時間。另外，推出的「水上動物園」，水上多樣的水上充氣玩具開「FUN」遊玩，開放時間為每天上午9點到10點、下午4點30分到6點，規劃為專屬的親子時段，室內泳池變身為兒童最愛的水上樂園，也推出「小小獵人體驗營」，規劃為部落原住民生活的縮小版，適合6至12歲孩童參加，在山林裡學習升火、準備外出打獵時的竹筒飯便當、練習射箭狩獵山豬，以及學習捕魚技能，變身勇猛小獵人。飯店自今(19)日~8月31日，推出「夏沁．一泊二食住房專案」 雙人成行，平日每人3,899元起。



熱氣球巡禮(圖＼知本老爺提供)

另外台東部份，今年臺灣熱氣球嘉年華會將於6月30日在台東鹿野高台熱情上場，活動直至8月6日止，緊接在熱氣球活動後，還有金針花季。





東河竹筏(圖＼知本老爺提供)小頭目活動營(圖＼知本老爺提供)

知本老爺推出住房專案「夏航 · 海洋之味」，民眾在住房期間，還能有竹筏探險或乘浪賞鯨的活動體驗，6月30日前，兩天一夜兩人成行每房早鳥NT＄7,200起，再加碼再首推「越住越便宜」優惠，凡訂購「夏航 · 海洋之味」專案第二晚享85折，現省＄1,080；續住第三晚享7折的優惠折扣(第三日僅贈早餐)。

知本老爺也因應暑假，於7/4-8/26還會推出小頭目活動營，讓國小學童一起來「營」接FUN假之樂，營隊活動除了安排兩位以上活動指導員陪同，推五天四夜含食宿每人NT＄11,600，單日活動含午餐每人NT＄1,200等夏令營活動！