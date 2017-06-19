【旅遊經 洪書瑱報導】

金瓜如同夏日豔陽一樣閃亮金黃色明亮的光芒！每年夏天在新北市都會舉辦「大南瓜比賽」，今(2017)年新北市政府與主辦單位在淡水區農會6月23日辦理「全國大南瓜比賽」，另外6月24日至6月25日主場活動也將在淡水金色水岸登場！今年活動包含了全國大南瓜比賽、南瓜野餐、主題舞蹈比賽，同時更整合淡水老街、觀光飯店與餐管系師生，於6-8月推出專屬優惠與南瓜特色餐，新北市長朱立倫宣布南瓜食堂開張！而夏日南瓜野餐會亦開放報名！







新北市「全國大南瓜比賽」，將於6/24(六)至6/25(日)，於淡水捷運站後方的金色水岸廣場熱鬧登場，其中包含一年一度的「全國大南瓜比賽」，為數眾多的大南瓜整齊排列於淡水河岸，成為每年難得的夏日奇觀，邀請全國各地傑出農友一起來挑戰！

另外活動粉絲頁也將舉辦的大南瓜重量預測賽，民眾可貼文留言預測今年冠軍南瓜王的重量，最接近者即可獲得農會最新產品-南瓜米粉！今年主辦單位也特別舉辦「金色浪潮-南瓜主題舞蹈比賽」，邀請10組舞林好手同台競技，爭奪冠軍獎金一萬元。為邀請民眾參與，新北市政府農業局與淡水區農會、滬尾休閒農業區業者及當地有機小農共同合作，規劃一系列的體驗活動，內容包括到南瓜園體驗採收南瓜樂趣，造訪有機小農，民眾可以藉機了解有機蔬菜的農業知識，亦可帶回一些蔬菜品嘗，而活動內容當然包括五彩繽紛的南瓜隧道。

為推廣南瓜豐富營養的食用價值，主辦單位於6/24(六)下午在淡水河岸，首度舉辦夏日南瓜野餐會，野餐組內容包含淡水農會2017年最新產品-南瓜米粉、特製爽口南瓜果凍、當季鮮磨南瓜泥三明治，還有淡水老街排隊名產古早味起司蛋糕，除了豐富的南瓜料理、在地名產以及解渴飲料，還提供了應景的LED南瓜燈， 4人份野餐組合售價599元，限量50組。

相關南瓜活動，首度串聯老街商圈以及滬尾休閒農業區，並推出南瓜地圖，民眾於6-8月期間可至合作店家消費可享南瓜節專屬優惠！