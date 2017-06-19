童話小鎮卑爾根，五顏六色的建築讓人彷彿置身在歐洲的童話國度。（圖片提供/金展旅行社）

北歐總給人一種寒冷的氣候和地處偏遠的印象，讓旅客們對這塊淨土感到陌生，但北歐的神話、簡約的設計、童話般的城鎮、精靈的傳說等無一不讓人嚮往！事實上，北歐旅遊是各國旅人的夢想，氣勢地景、迷人文化都散發無窮魅力。夏季北歐平均氣溫約20幾度，白天時間較台灣更長，清爽舒適的氣溫讓人能舒爽地參加各種自然戶外活動，壯觀的峽灣景致、華麗的古堡老街、夢幻童話的城鎮，北歐的美好超乎想像！

日本著名學者大前研一曾說此生必遊的景點之一，就是搭乘往返瑞典斯德哥爾摩與芬蘭赫爾辛基間的豪華由輪！北歐幾乎各國皆臨海，因此水路發達，在各國旅遊的時候除了乘坐飛機，遊輪可說是最舒適特別的選擇，遊輪上各式商店林立，娛樂設施眾多，搭乘遊輪可以享受舒適乾淨的客艙、現場演奏或適宜小酌的酒吧等，讓旅客在船上一點都不無聊！此外，在甲板上靜靜的欣賞北歐島嶼及峽灣之美，浪漫夕陽或是純淨星空更是遊輪旅途中不能錯過美好時光。



挪威峽灣之美，可搭乘遊輪欣賞峽灣的壯麗景色。（圖片提供/旅遊經）

除了遊輪之旅外，旅途中也有許多特殊的自然景觀及歷史人文值得探索，像是瑞典威風凜凜的瓦薩戰艦博物館；丹麥北歐最古老遊樂園提佛利樂園等。還有絕不可錯過的挪威必體驗的挪威縮影觀景高山火車、老鷹公路與精靈之路等，以及最著名的索格納峽灣之旅，搭乘遊船觀賞絕景天成，再搭乘高山火車從不同角度欣賞峽灣的壯麗，是一生一定要去一次的絕美旅程！

冰島著名的藍色潟湖溫泉，悠閒徜徉在乳白水藍的溫泉之中，享受北歐式的泡湯樂趣。（圖片提供/旅遊經）

旅遊北歐就是要看盡各國的特殊風貌，將大自然鬼斧神工盡收眼底：冰島冰與火的奇妙組合；美人魚的故鄉丹麥－哥本哈根；丹麥最美麗古堡－赫爾辛格腓特烈堡；瑞典北歐威尼斯－斯德哥爾摩等都是必看的北歐特色風景！其他包括冰島黃金環巡遊、北歐風格童話小鎮－卑爾根、赫爾辛基岩石教堂等，一次瀏覽北歐的完整風貌。



素有北歐威尼斯的斯德哥爾摩，古雅、現代的建築交織，是到瑞典不能錯過的大城。（圖片提供/旅遊經）

夏季正是旅遊北歐的最佳季節，金展旅行社「北歐五國雙峽灣、雙遊輪13天」，搭乘芬蘭航空前進北歐五國各大城市，覽盡這個人人嚮往的地區，體驗當地的特殊風情，冰島雪上摩托車體驗、前進歐洲陸路最大的布利斯達冰河近距離欣賞冰河景觀、遊輪加高山火車雙重體驗峽灣之美，住宿安排入住百年飯店，讓旅客能以最舒適的方式遊玩北歐各國，也更能體會到在台灣無法感受的北國風情！

台灣已經慢慢步入夏天，想避暑北歐就是很好的選擇！加上現今地球暖化，像是冰島等地的冰雪景觀也開始漸漸消退，想要前往的旅客更要把握現在！像是上順旅遊「北歐五國雙峽灣傑古沙龍湖15天」，除了走訪北歐各國外，更進入傑古沙龍冰河湖秘境，欣賞姿態各異的天然冰雕；而行家旅遊「北歐四國首都雙峽灣之旅12日」，安排雙遊輪，讓遊客能親眼目睹氣勢磅礡的巨型冰河與壯闊峽灣，體驗在北歐才能感受到的魅力，現在就開始計畫浪漫的北歐旅程吧！更多北歐旅遊資訊，請上各官網洽詢。