文山運動中心106年7至9月份精彩公益講座快訊



(中央社訊息服務20170619 16:02:28)臺北市文山運動中心106年第三季公益活動及講座公開！文山運動中心邀請了萬芳醫院醫師及物理治療師、群我倫理協會的中醫師以及中心專業健身教練辦理5次健康課程及免費課程場次如下：



7月07日(五) 早上10點~10點30分「跟著教練一起做-拉力繩肌力訓練」拉力繩就是一種阻力訓練的變化工具跟進階方式。很適合做為功能性的肌力訓練、全身性的運動跟體能訓練，以及矯正跟恢復的動作。。



7月07日(五) 早上10點30分~11點30分「健康少病有妙方」由觀察舌苔、大、小便、指甲的變化，以了知身體內臟的健康信息。



7月19日(三)晚上19點~20點「有效減重的運動方式」你知道一個健康的減重，應該是可以多年持續維持標準體態，而不是反覆循環減重。快來專業醫生告訴你以安全、有效、且持久的方式。



8月15日(二)早上10點30分~11點30分 「自己的健康自己作主-銀髮族的活動與運動」



年長者由於關節軟骨的磨損及關節周圍的組織彈性變差，容易導致關節退化，運動是銀髮族維持健康、提升生活品質的不二法門，該規劃哪些適合的運動呢?9月14日(四)早上10點30分~11點30分「走路緩慢?手無力?小心「肌少症」找上門」



年紀愈大愈容易有肌少症，其主要的症狀包括感覺沒有力氣、活力變差、走路速度慢，久而久之，還可能伴隨其他疾病。該如何避免肌少症聽聽老師怎麼說。※各項講座詳細內容及報名方式可至以下方式洽詢：1.本中心官網(https://wssc.cyc.org.tw/)2.粉絲團(https://www.facebook.com/wssc.tw/)查詢。3.來電：02-2230-8268轉235-237。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/215753.aspx